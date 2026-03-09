‘अभी नीतीश ही हैं CM…’ चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पर मंत्री ने दी प्रतिक्रिया; कहा- NDA की बैठक में होगा फैसला

चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री संजय पासवान ने कहा, 'कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनें और हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एनडीए एक मजबूत गठबंधन है और भविष्य में नेतृत्व को लेकर जो भी निर्णय होगा, वह एनडीए की बैठक में सामूहिक रूप से लिया जाएगा।' संजय पासवान ने आगे कहा कि गठबंधन की बैठक में जो भी फैसला होगा, लोजपा (रा) उसका पूरा समर्थन और स्वागत करेगी।