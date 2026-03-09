9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

शादी के बाद भी नहीं मान रहा था प्रेमी, न्यूड वीडियो से किया टॉर्चर तो प्रेमिका ने देवर संग मिलकर रेता गला

पटना की परसा बाजार पुलिस ने एक साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री में चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी के ब्लैकमेल से तंग आकर अपने देवर के साथ मिलकर उसका गला रेत दिया।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 09, 2026

bihar crime news.bihar news. murder news, love affair

यह एक सांकेतिक तस्वीर है

Bihar Crime News: पटना के परसा बाजार थाना इलाके में एक साल पहले मिली एक युवक की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस जांच में पता चला है कि युवक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को अश्लील फोटो और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। तंग आकर युवती ने अपने देवर और एक और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है।

एक साल पहले मिली लाश

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 18 मार्च, 2025 को परसा बाजार इलाके में एक अनजान युवक की गला रेती हुई लाश मिली थी। मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के कई निशान थे। उस समय पुलिस लाश की पहचान नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अनजान लाश का मामला दर्ज करके जांच शुरू की।

CDR से युवक की पहचान

परिचय कुमार ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और दूसरे टेक्निकल सबूतों की जांच के बाद मृतक की पहचान जहानाबाद के रहने वाले महादेव शाह के तौर पर हुई। जांच के दौरान पुलिस को कई संदिग्ध कॉल डिटेल्स मिलीं, जिनके आधार पर मामले की कड़ियां जुड़ती चली गईं। इसके बाद पुलिस ने मृतक की गर्लफ्रेंड पुष्पा देवी, उसके देवर आलोक कुमार और ऑटो ड्राइवर सनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया।

शादी के बाद भी प्रेमी करता रहा टॉर्चर

पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी पुष्पा देवी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। पुष्पा की शादी 2022 में अभिमन्यु पासवान से हुई थी। शादी से पहले उसका महादेव शाह से प्रेम संबंध था। शादी के बाद पुष्पा नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन महादेव उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वह पुष्पा की न्यूड फोटो और वीडियो से उसे ब्लैकमेल करने लगा। वह लगातार उस पर फिजिकल रिलेशन बनाने का दबाव बनाता था, जिससे पुष्पा की शादीशुदा जिंदगी में बहुत तनाव आ गया था।

देवर के साथ मिलकर हत्या की साजिश

रोज के टॉर्चर से तंग आकर पुष्पा ने अपने देवर आलोक कुमार को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर महादेव को खत्म करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक, 17 मार्च, 2025 को पुष्पा ने महादेव को मिलने के बहाने बुलाया। वहां पहले से घात लगाए बैठे देवर आलोक ने अपने एक साथी और ऑटो चालक सन्नी कुमार के साथ मिलकर महादेव को दबोच लिया। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस को देखते ही छत से कूद गया आरोपी

इस घटना के बाद आरोपी देवर आलोक कुमार ने अपनी गांव की मेडिकल दुकान बंद कर दी और पहचान छिपाने के लिए पटना आ गया। वह यहां दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने लगा, ताकि किसी को शक न हो। इसी तरह दूसरा आरोपी भी शक से बचने के लिए महेंद्रू इलाके में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा।

जब पुलिस टेक्निकल सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार करने महेंद्रू में उसके हॉस्टल पहुंची, तो आलोक ने भागने की कोशिश में छत से छलांग लगा दी। इस दौरान उसका पैर टूट गया और पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। मौके से पुलिस ने तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें मृतक महादेव का टूटा हुआ मोबाइल भी शामिल है।

तीन गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है: पुष्पा देवी, मृतक की गर्लफ्रेंड और मुख्य साजिशकर्ता, आलोक कुमार, पुष्पा का साला और मुख्य हत्यारा, और सनी कुमार, एक ऑटो ड्राइवर। पुलिस के मुताबिक, एक और आरोपी अभी भी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। एक साल पुराने इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाना पटना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘तुम मेरी कास्ट की नहीं…’ 4 बार कराया अबॉर्शन, 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो घर से निकाला, शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया शोषण
दरभंगा
sexual assualt, love affair, bihar news, bihar crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

09 Mar 2026 07:08 am

Hindi News / Bihar / Patna / शादी के बाद भी नहीं मान रहा था प्रेमी, न्यूड वीडियो से किया टॉर्चर तो प्रेमिका ने देवर संग मिलकर रेता गला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नीतीश का अनुभव, निशांत की ऊर्जा… JDU ने जारी किया वीडियो; बिहार के भविष्य को लेकर किए ये बड़े दावे

bihar news, bihar politics, निशांत कुमार
पटना

'आपके बिना अधूरा…' पहली पत्नी की बरसी पर छलका पवन सिंह का दर्द, दूसरी बीवी बोलीं- मुझे आपकी जगह…

Pawan Singh के सपोर्ट में आई ये पॉपुलर एक्ट्रेस, सिंगर पत्नी ज्योति को लेकर कही बड़ी बात
पटना

मंदिर, मजार और जेपी को नमन! राजनीति में कदम रखते ही पिता नीतीश के नक्शे-कदम पर निशांत कुमार

bihar news, bihar politics
पटना

'पापा, मैं जान दे दूंगी पर ये शादी नहीं करूंगी…' स्टेज पर खड़ा रहा दूल्हा, परिवार समेत फरार हुई दुल्हन

पटना

नीतीश कुमार के राज्य सभा जाने पर निशांत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हम उनके फैसले...

Nitish Kumar, Nishant Kumar,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.