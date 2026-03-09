शादी के बाद भी नहीं मान रहा था प्रेमी, न्यूड वीडियो से किया टॉर्चर तो प्रेमिका ने देवर संग मिलकर रेता गला

रोज के टॉर्चर से तंग आकर पुष्पा ने अपने देवर आलोक कुमार को यह बात बताई। दोनों ने मिलकर महादेव को खत्म करने का फैसला किया। प्लान के मुताबिक, 17 मार्च, 2025 को पुष्पा ने महादेव को मिलने के बहाने बुलाया। वहां पहले से घात लगाए बैठे देवर आलोक ने अपने एक साथी और ऑटो चालक सन्नी कुमार के साथ मिलकर महादेव को दबोच लिया। वे उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और एक धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।