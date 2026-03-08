‘तुम मेरी कास्ट की नहीं…’ 4 बार कराया अबॉर्शन, 5वीं बार प्रेग्नेंट हुई तो घर से निकाला, शादी का झांसा देकर 7 साल तक किया शोषण

Bihar News: बिहार के दरभंगा जिले में शादी का झांसा देकर लंबे समय तक यौन शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। सिंहवाड़ा थाना इलाके की एक युवती ने अपने लिव-इन पार्टनर पर यौन शोषण, जबरदस्ती भ्रूण हत्या और जाति के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि शादी का वादा करके उस आदमी ने सात साल तक रिलेशनशिप बनाए रखा। इस दौरान वह चार बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया गया। जब वह पांचवीं बार प्रेग्नेंट हुई और अबॉर्शन कराने से मना किया, तो उसने उसके साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इस संबंध में महिला थाने में अर्जी दी है।