दरभंगा में क्यों भड़की पब्लिक? सड़क पर आग, पुलिस पर पथराव; कई थानों की फोर्स ने संभाला मोर्चा

जब पुलिस हालात को शांत करने की कोशिश करने पहुंची, तो शुरू में उन्हें भीड़ ने घेर लिया। आरोप था कि ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं और कोई कड़ा मैसेज नहीं जा रहा है। कुछ देर बाद, हालात काबू से बाहर होते दिखे। भीड़ का एक हिस्सा हिंसक हो गया और पत्थर फेंके गए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग में आग लगा दी। सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। धुआं उठता रहा और चीख-पुकार के बीच माहौल और भयावह होता गया। स्थानीय दुकानदारों ने एहतियातन शटर गिरा दिए। पुलिस अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वायरलेस पर लगातार मदद मांगी गई।