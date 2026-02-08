दरभंगा में क्यों भड़की पब्लिक? सड़क पर आग, पुलिस पर पथराव; कई थानों की फोर्स ने संभाला मोर्चा

दरभंगा की सड़कों पर प्रदर्शन करते लोग (फोटो- फेसबुक)
Bihar News: बिहार के दरभंगा में छह साल की बच्ची से हुई दरिंदगी ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। घटना की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गए, लोगों ने सड़कें जाम कर दीं, आग लगा दी, पत्थर फेंके और पुलिस से भिड़ गए। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को हालात काबू करने के लिए कई थानों से और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी।
परिवार के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम से लापता थी। परिवार वालों और गांव वालों ने आस-पास के इलाके में उसकी तलाश की। रात में जब उन्हें गांव के बाहर एक तालाब के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी, तो उन्हें शक हुआ। जब वे मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने बच्ची को खून से लथपथ एक दीवार के पास पड़ा पाया। वह मर चुकी थी। मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोग दंग रह गए। यह खबर गांव से आस-पास के इलाकों में फैल गई और गुस्सा बढ़ गया।
सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम पहुंची और इलाके को घेर लिया। शुरुआती पूछताछ, आस-पास के बच्चों के बयान और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर, पड़ोस के एक युवक को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए, सबूत तेजी से इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्राइम सीन से कपड़े और सैंपल फोरेंसिक जांच के लिए भेजने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है।
रात की बेचैनी सुबह तक गुस्से में बदल गई। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर मेन रोड पर जमा हो गए। गांववालों ने परिवार वालों के साथ मिलकर रोड जाम कर दिया। मांग साफ थी कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हिरासत में लिए गए आरोपी को भीड़ के हवाले कर दिया जाए। नारे और विरोध के बीच ट्रैफिक रुक गया। आने-जाने वाले लोग फंसे रहे। माहौल जल्द ही तनावपूर्ण हो गया।
जब पुलिस हालात को शांत करने की कोशिश करने पहुंची, तो शुरू में उन्हें भीड़ ने घेर लिया। आरोप था कि ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं और कोई कड़ा मैसेज नहीं जा रहा है। कुछ देर बाद, हालात काबू से बाहर होते दिखे। भीड़ का एक हिस्सा हिंसक हो गया और पत्थर फेंके गए। उग्र प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग में आग लगा दी। सड़क किनारे खड़े कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। धुआं उठता रहा और चीख-पुकार के बीच माहौल और भयावह होता गया। स्थानीय दुकानदारों ने एहतियातन शटर गिरा दिए। पुलिस अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद वायरलेस पर लगातार मदद मांगी गई।
अतिरिक्त बल के पहुंचते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। चेतावनी के बाद भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अफरातफरी मच गई। लोग इधर-उधर भागने लगे, लेकिन कई जगह टकराव जारी रहा। इस दौरान दोनों ओर से लोगों के घायल होने की खबर है। कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई।
स्थिति बिगड़ती देख जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगातार माइक से घोषणा कर लोगों को शांत रहने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की गई। भरोसा दिलाया गया कि गिरफ्तारी हो चुकी है और तेजी से चार्जशीट दाखिल करने की दिशा में काम होगा। अधिकारियों ने परिजनों से भी बात की।
हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल होने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जारी है। संवेदनशील जगहों पर गश्त बढ़ाई गई है ताकि फिर से भीड़ इकट्ठा न हो सके।
पुलिस का कहना है कि घटना के समय वहां अन्य बच्चियां भी थीं, जो भागने में सफल रहीं। उनके बयान जांच का अहम हिस्सा हैं। इन्हीं इनपुट के आधार पर संदिग्ध तक पहुंच बनाई गई। आगे पूछताछ से और तथ्य सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। कई घंटे के तनाव और कार्रवाई के बाद स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन इलाके में बेचैनी अब भी महसूस की जा सकती है।
इस मामले में, RJD ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके सरकार पर हमला किया है और लिखा है, "दरभंगा में एक 6 साल की बच्ची के साथ भयानक बर्बरता की गई! उसके साथ रेप किया गया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी गई! स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है! लेकिन बिहार पुलिस या भाजपा और नीतीश सरकार को कोई शर्म नहीं है! सम्राट चौधरी की पुलिस सिर्फ़ अवैध शराब व्यापारियों, उगाही और उससे कमाए गए पैसे पर ध्यान दे रही है!"
इस संबंध में SSP दरभंगा ने बताया, "देर रात इस घटना की सूचना मिली थी। तुरंत FSL की टीम को सूचित किया गया था, हम भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने गुनाह कबूल किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह बहुत गंभीर घटना है, हम कोर्ट से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। लोगों ने पत्थरबाजी की जिन्हें हटा दिया गया है। मौके पर शांति है।"
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
दरभंगा
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग