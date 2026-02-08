जेल से निकले, राजगीर पहुंचे… फिर पूरे परिवार ने लगाया फंदा, हत्या के पाप से मुक्ति और मोक्ष की चाह में दी जान, सुसाइड मिस्ट्री का खुलासा

पुलिस जांच और बेंगलुरु से पटना आए परिवार के सदस्यों ने इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे की मुख्य वजह बताई। पता चला कि नागा प्रसाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, लेकिन बेरोजगारी के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सबसे बड़ी घटना पिछले जुलाई में हुई। नागा की तलाकशुदा बहन शिल्पा का 14 साल का बेटा ओमकृति ऑनलाइन गेमिंग और जुए का आदी हो गया था। जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे नागा को पता चला कि उसका भांजा परिवार का पैसा जुए में उड़ा रहा है, तो उसने गुस्से में आकर अपने भांजे की हत्या कर दी।