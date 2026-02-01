6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

किशनगंज

एक या दो नहीं… बिहार के फारूक ने की 10 शादियां; दहेज के लिए लड़कियों को फंसाया, फिर पीटकर घर से निकाला

Bihar News: बिहार में एक युवक ने प्यार और शादी को पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। आरोपी ने एक या दो नहीं, बल्कि दस महिलाओं को अपना शिकार बनाया और अपनी हवस और लालच को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया।

किशनगंज

image

Anand Shekhar

Feb 06, 2026

bihar news

आरोपी फारुख (फोटो - संजु साहा फ़ेसबुक)

Bihar News: बिहार के किशनगंज जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने एक या दो नहीं, बल्कि दस लड़कियों से शादी की। उसने लड़कियों को दहेज और पैसे के लिए फंसाया, फिर उन्हें पीटा और घर से निकाल दिया। आरोपी की पहचान फारूक के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

बंधक बनाए जाने की सूचना से खुला मामला

इस पूरे मामले का खुलासा किशनगंज सदर पुलिस स्टेशन के तहत सिंधिया कुलमणि गांव के काशीपुर बलवा इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक, उन्हें डायल 112 पर एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि गांव वालों ने एक युवक को बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, युवक को सुरक्षित बचाया और उसे थाने ले आई। युवक ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए, उससे पुलिस हैरान रह गई।

आरोपी ने 10 शादियों की बात कबूली

पूछताछ के दौरान, आरोपी फारूक ने अब तक दस महिलाओं से शादी करने की बात कबूल की। ​​उसने बताया कि वह पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, प्यार के वादे करके उनका भरोसा जीतता था और फिर शादी कर लेता था। शादी के बाद, वह दहेज और कैश की मांग करता था और कुछ समय बाद, वह अपनी पत्नी को पीटकर उसके माता-पिता के घर भेज देता था। आरोपी का दावा है कि उसकी सभी पत्नियां फिलहाल अपने-अपने परिवारों के साथ रह रही हैं।

दहेज और पैसे के लिए पूरी साजिश रची

फारूक ने हर शादी में दहेज के तौर पर बड़ी रकम वसूली। पूछताछ के दौरान, उसने हाल ही में हुई एक शादी का जिक्र किया, जिसमें उसे 90,000 रुपये दहेज के तौर पर मिले थे। पुलिस को शक है कि उसने दूसरे मामलों में और भी ज्यादा पैसे वसूले होंगे। आरोपी को यह भी आदत थी कि जब भी उसकी पत्नी उससे पैसे या उसके व्यवहार के बारे में सवाल करती थी, तो वह हिंसा पर उतर आता था।

फारुख ने मानसिक रूप से अस्थिर होने का किया दावा

आरोपी फारूक ने पुलिस के सामने यह भी तर्क दिया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, इसीलिए उसने बार-बार शादी की। हालांकि, पुलिस इसे सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश मान रही है। आरोपी के बयानों, पीड़ितों के परिवारों की शिकायतों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।

कई परिवारों के साथ धोखाधड़ी

स्थानीय लोगों का कहना है कि फारूक ने शादी के बहाने सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई परिवारों के साथ धोखाधड़ी की। गांव वालों के अनुसार, आरोपी का तरीका लगभग हमेशा एक जैसा था। पहले वो दहेज के लिए शादी करता फिर कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद उसके साथ मारपीट करता और मायके भेज देता।

पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस दूसरी शादियों और पीड़ितों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है।

