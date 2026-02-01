एक या दो नहीं… बिहार के फारूक ने की 10 शादियां; दहेज के लिए लड़कियों को फंसाया, फिर पीटकर घर से निकाला

आरोपी फारुख (फोटो - संजु साहा फ़ेसबुक)
Bihar News: बिहार के किशनगंज जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने एक या दो नहीं, बल्कि दस लड़कियों से शादी की। उसने लड़कियों को दहेज और पैसे के लिए फंसाया, फिर उन्हें पीटा और घर से निकाल दिया। आरोपी की पहचान फारूक के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
इस पूरे मामले का खुलासा किशनगंज सदर पुलिस स्टेशन के तहत सिंधिया कुलमणि गांव के काशीपुर बलवा इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक, उन्हें डायल 112 पर एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि गांव वालों ने एक युवक को बंधक बना लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, युवक को सुरक्षित बचाया और उसे थाने ले आई। युवक ने पूछताछ के दौरान जो खुलासे किए, उससे पुलिस हैरान रह गई।
पूछताछ के दौरान, आरोपी फारूक ने अब तक दस महिलाओं से शादी करने की बात कबूल की। उसने बताया कि वह पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, प्यार के वादे करके उनका भरोसा जीतता था और फिर शादी कर लेता था। शादी के बाद, वह दहेज और कैश की मांग करता था और कुछ समय बाद, वह अपनी पत्नी को पीटकर उसके माता-पिता के घर भेज देता था। आरोपी का दावा है कि उसकी सभी पत्नियां फिलहाल अपने-अपने परिवारों के साथ रह रही हैं।
फारूक ने हर शादी में दहेज के तौर पर बड़ी रकम वसूली। पूछताछ के दौरान, उसने हाल ही में हुई एक शादी का जिक्र किया, जिसमें उसे 90,000 रुपये दहेज के तौर पर मिले थे। पुलिस को शक है कि उसने दूसरे मामलों में और भी ज्यादा पैसे वसूले होंगे। आरोपी को यह भी आदत थी कि जब भी उसकी पत्नी उससे पैसे या उसके व्यवहार के बारे में सवाल करती थी, तो वह हिंसा पर उतर आता था।
आरोपी फारूक ने पुलिस के सामने यह भी तर्क दिया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है, इसीलिए उसने बार-बार शादी की। हालांकि, पुलिस इसे सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश मान रही है। आरोपी के बयानों, पीड़ितों के परिवारों की शिकायतों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि फारूक ने शादी के बहाने सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि कई परिवारों के साथ धोखाधड़ी की। गांव वालों के अनुसार, आरोपी का तरीका लगभग हमेशा एक जैसा था। पहले वो दहेज के लिए शादी करता फिर कुछ दिन पत्नी के साथ रहने के बाद उसके साथ मारपीट करता और मायके भेज देता।
पुलिस आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। पुलिस दूसरी शादियों और पीड़ितों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है।
