एक या दो नहीं… बिहार के फारूक ने की 10 शादियां; दहेज के लिए लड़कियों को फंसाया, फिर पीटकर घर से निकाला

पूछताछ के दौरान, आरोपी फारूक ने अब तक दस महिलाओं से शादी करने की बात कबूल की। ​​उसने बताया कि वह पहले लड़कियों से दोस्ती करता था, प्यार के वादे करके उनका भरोसा जीतता था और फिर शादी कर लेता था। शादी के बाद, वह दहेज और कैश की मांग करता था और कुछ समय बाद, वह अपनी पत्नी को पीटकर उसके माता-पिता के घर भेज देता था। आरोपी का दावा है कि उसकी सभी पत्नियां फिलहाल अपने-अपने परिवारों के साथ रह रही हैं।