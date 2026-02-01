गोल्ड लूट का मास्टरमाइंड प्रिंस एनकाउंटर में ढेर, 7 राज्यों से लूटा था 300KG सोना; पटना पुलिस की कस्टडी से हुआ था फरार

शुक्रवार सुबह बिहार पुलिस STF को जानकारी मिली कि वॉन्टेड क्रिमिनल प्रिंस हनुमान नगर कॉलोनी में एक किराए के मकान में छिपा हुआ है। जानकारी वेरिफाई करने के बाद वैशाली पुलिस के साथ मिलकर इलाके को घेर लिया गया। जब पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए रेड करने पहुंची, तो प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में STF ने भी फायरिंग की, जिसमें प्रिंस गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।