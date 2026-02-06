कार में घूस की डील कर रहे थे असिस्टेंट डायरेक्टर, विजिलेंस ने किया ट्रैप, 1.70 करोड़ रिलीज करने के लिए मांगी थी मोटी रिश्वत

गिरफ्तारी के बाद परमजय सिंह ने विभाग पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि नियोजन भवन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 80 करोड़ रुपये के एक टेंडर को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये का कर दिया गया। उनका कहना है कि जून 2025 में जब वे वहां आए तो उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसी वजह से साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने CMO, PMO और निगरानी विभाग को पहले ही शिकायतें भेजी थीं।