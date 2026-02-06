जेल से निकला, ठिकाना बदला… फिर भी नहीं बची जान, कुख्यात सुनील यादव की हत्या, सिर में सटाकर मारी 2 गोली

Bihar News: पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में शुक्रवार को उस समय दहशत फैल गई, जब नौबतपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के रहने वाले कुख्यात अपराधी सुनील कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने विकास विहार कॉलोनी के पास उसे निशाना बनाया और सिर में सटाकर दो गोलियां दाग दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।