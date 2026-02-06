6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

पटना

जेल से निकला, ठिकाना बदला… फिर भी नहीं बची जान, कुख्यात सुनील यादव की हत्या, सिर में सटाकर मारी 2 गोली

Bihar News: शुक्रवार सुबह पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में नौबतपुर के कुख्यात अपराधी सुनील यादव की मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील यादव हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। उस पर हत्या और रंगदारी समेत एक दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज थे।

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 06, 2026

bihar news

घटनास्थल पर छानबीन करती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

Bihar News: पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में शुक्रवार को उस समय दहशत फैल गई, जब नौबतपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव के रहने वाले कुख्यात अपराधी सुनील कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार हमलावरों ने विकास विहार कॉलोनी के पास उसे निशाना बनाया और सिर में सटाकर दो गोलियां दाग दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।

फायरिंग से दहल गया इलाका

शुक्रवार सुबह अचानक गोली चलने की आवाज से फुलवारी शरीफ के उफरपुरा गांव और आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी मच गई। जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने सड़क किनारे खून से लथपथ एक युवक को पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावरों ने बहुत करीब से गोलियां चलाईं, जिससे पीड़ित को बचने का कोई मौका नहीं मिला।

जेल से बाहर आते ही बदला ठिकाना

पुलिस के मुताबिक, 36 साल के सुनील यादव कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। रिहाई के बाद उसने सुरक्षा कारणों से अपना ठिकाना बदल लिया था और नौबतपुर छोड़कर फुलवारी शरीफ इलाके में किराए के मकान में रहने लगा था। माना जा रहा है कि उसने पुराने दुश्मनों से बचने के लिए यह कदम उठाया था, लेकिन अपराधी उसे ढूंढ निकालने में कामयाब हो गए।

बाइक सवार अपराधियों ने किया हमला

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही सुनील यादव अपने किराए के मकान से बाहर निकला, घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोलियां चला दीं। सिर में दो गोलियां लगने से वह जमीन पर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में डर का माहौल है।

कई गोलियों के खोखे बरामद

सूचना मिलते ही फुलवारी शरीफ पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया। घटनास्थल से कई गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को भी बुलाया गया है और वह फिलहाल सबूत इकट्ठा कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

लंबा आपराधिक इतिहास, गैंगवार का शक

सुनील यादव का लंबा आपराधिक इतिहास था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर आरोपों सहित एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह हत्या गैंगवार या पुरानी दुश्मनी का नतीजा हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। लेकिन, नौबतपुर इलाके में एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स के साथ उसका पुराना झगड़ा था।

जेल से रिहाई के बाद किन लोगों से था संपर्क?

जांच इस बात पर भी फोकस कर रही है कि जेल से छूटने के बाद सुनील यादव किसके संपर्क में था। पुलिस कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और हाल के दिनों में उसकी एक्टिविटीज की जांच कर रही है। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाल के किसी विवाद की वजह से यह मर्डर हुआ।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

फुलवारी शरीफ थाना इंचार्ज मोहम्मद गुलाम शाहबाज आलम ने कहा कि पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हमलावरों की पहचान करने के लिए आस-पास के CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और अपराधियों के भागने की दिशा और उनके नेटवर्क का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है।

परिवार में कोहराम

घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिवार वाले मौके पर पहुंचे। वे दुख से बेहाल हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस का दावा है कि स्थिति कंट्रोल में है।

