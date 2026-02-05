‘शादी करूंगा’ कहकर महिला सिपाही का भरोसा जीता, बनाई गंदी वीडियो, फिर डराकर वसूले लाखों रुपये

पीड़िता शेखपुरा जिले की रहने वाली है और BSAP में काम करती है। पुलिस को दिए अपने आवेदन में उसने बताया कि वह आरोपी से एक पारिवारिक शादी समारोह में मिली थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई और युवक ने शादी का प्रस्ताव रखा। उसका भरोसा जीतने के लिए उसने पीड़िता को अपने परिवार से भी मिलवाया। इसी दौरान, युवक ने शादी का झांसा देकर पटना के राजेंद्र नगर के एक होटल में उसके साथ संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने चुपके से उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए।