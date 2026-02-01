लाल सूटकेस में मिली नंगी लाश का खुला राज; शक में पति ने ही की हत्या, 2 दिनों तक शव के साथ सोता रहा

यह घटना 1 फरवरी को हुई, जब पुलिस को डेहरी नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी के पीछे कूड़े के ढेर से तेज बदबू आने की सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची और लाल ट्रॉली बैग खोला, तो अंदर का नजारा देखकर सब चौंक गए। सूटकेस के अंदर एक महिला की नग्न लाश ठूंसी हुई थी। शव को रस्सियों और टेप से इस तरह बांधा गया था कि चेहरा और घुटने एक साथ दबे हुए थे। यह तुरंत साफ हो गया कि हत्या की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी।