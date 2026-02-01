CBI का नाम लेकर बच निकली बिहार पुलिस? NEET छात्रा केस के सवालों का जवाब नहीं दे पाए IG और SSP

Patna Hostel Case: पटना के चित्रगुप्त नगर पुलिस स्टेशन इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में NEET परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में बुधवार को पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने अपनी बातें रखी, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने सीधे और तीखे सवाल पूछने शुरू किए, अधिकारियों ने “नो कमेंट्स” कहकर चुप्पी साध ली और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। इस दौरान पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा और SSP कार्तिकेय शर्मा के साथ अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।