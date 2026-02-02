NEET छात्रा केस पर सदन के बाहर हंगामा, कांग्रेस MLA बोले- रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं और CBI…

बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 27 फरवरी तक चलेगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। 3 फरवरी को वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने साफ कर दिया कि वह पूरे सत्र के दौरान NEET छात्रा के मामले को जोर-शोर से उठाएगा।