क्या ‘नवरुणा और सुशांत केस’ की तरह अनसुलझी रह जाएगी NEET छात्रा की मौत? परिजनों को क्यों सता रहा डर

Patna Hostel Case: पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही जहानाबाद की नाबालिग छात्रा के कथित दुष्कर्म और मौत की जांच भले ही CBI को सौंप दी गई है, लेकिन पीड़ित परिवार की चिंताएं अभी खत्म नहीं हुई हैं। जांच की सिफारिश किए जाने के बाद भी CBI ने अभी तक मामला अपने हाथ में नहीं लिया है। परिवार को डर है कि यह मामला भी देश के कुछ हाई-प्रोफाइल लेकिन अनसुलझे मामलों की तरह खत्म हो सकता है, जैसे नवरुणा चक्रवर्ती हत्याकांड और सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत, जहां जांच लंबे समय तक चली और बिना किसी ठोस नतीजे के बंद कर दी गई।