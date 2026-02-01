NEET छात्रा रेप-हत्या केस में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सम्राट चौधरी ने क्यों कही ये बात?

गृह विभाग ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत CBI जांच की सिफारिश की है। केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अब इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके बाद, CBI पटना पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर एक नया मामला दर्ज करेगी। CBI सभी संदिग्धों, गिरफ्तार आरोपियों, हॉस्टल से जुड़े लोगों, अस्पताल के कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों और संबंधित पुलिस अधिकारियों के नए बयान दर्ज करेगी। बिहार पुलिस अब तक इकट्ठा किए गए सभी 25 DNA सैंपल, डिजिटल सबूत और मोबाइल लोकेशन डेटा भी CBI को सौंप देगी, जिनकी दोबारा जांच की जाएगी ताकि कोई भी सच्चाई छिपी न रहे।