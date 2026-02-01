Union Budget 2026: ‘2047 के विकसित भारत की मजबूत नींव’, बजट पर बोले सम्राट चौधरी

Union Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के गृह मंत्री और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे 2047 तक विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और विकास के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां अधिक मजबूती की आवश्यकता है।