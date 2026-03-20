नीट छात्रा मौत केस: CBI ने बदला आईओ, पीड़िता के दादा ने लगाए गंभीर आरोप

पटना की नीट छात्रा मौत मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई की नई जांच अधिकारी विभा कुमारी अपनी टीम के साथ जब जहानाबाद में छात्रा के परिजनों से पूछताछ करने पहुंचीं, तो वहां परिजनों और ग्रामीणों ने उनका विरोध किया। विरोध के बाद सीबीआई टीम छात्रा के स्कूल गई और वहां छात्रा तथा उसके पिता से जुड़ी जानकारी एकत्र की। इसके बाद टीम ने शकूराबाद थाना से पीड़िता के परिजनों को मिल रही धमकियों से संबंधित दस्तावेजों की प्रति ली और पटना लौट गई। पीड़िता के परिजनों के घर पर दो बार धमकी भरे पत्र फेंके गए थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने शकूराबाद थाने में दर्ज कराया था।