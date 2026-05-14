14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

‘मुस्लिमों के लिए ठुकराया था टिकट, अब वजूद की लड़ाई’, बीजेपी में जाने से पहले रितु जायसवाल का ऑडियो वायरल

Ritu Jaiswal Viral Audio: परिहार से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी रितु जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली हैं। हालांकि, उनकी औपचारिक जॉइनिंग से पहले ही एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इसमें उनका एक समर्थक उनके बीजेपी में जाने पर नाराजगी जता रहा है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 14, 2026

Ritu Jaiswal Viral audio

रितु जायसवाल का ऑडियो वायरल

Ritu Jaiswal Viral Audio: राजद की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी रितु जायसवाल अब भाजपा में शामिल होने की तैयारी में हैं। वो जल्द ही पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन रितु जायसवाल के इस फैसले से उनके समर्थक नाराज दिख रहे हैं। उनके और एक समर्थक के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या मैं 10 साल घर बैठी रहूं?

वायरल ऑडियो में कैस रजा नाम का एक समर्थक रितु जायसवाल से भाजपा में शामिल होने पर निराशा जताते हुए कहता है कि हमने भाजपा के खिलाफ आपका साथ दिया था और अब आप उसी में जा रही हैं। इस पर रितु जायसवाल ने जवाब देते हुए कहा, 'आरजेडी ने मुझे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। 6 साल के भीतर विधानसभा चुनाव (MLA) भी निकल जाएगा। इसी दौरान लोकसभा चुनाव (MP) भी संपन्न हो जाएगा। अगर 6 साल बाद पार्टी उन्हें वापस लेती भी है, तो अगला चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 5 साल और इंतजार करना होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं 10 साल इंतजार करूं और घर बैठी रहूं?'

मुसलमानों की खातिर ठुकराया था बीजेपी का टिकट

ऑडियो में रितु जायसवाल ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने उन्हें परिहार से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। रितु ने कहा, 'अगर मैं सत्ता की लालची होती, तो उस वक्त टिकट लेकर आज बीजेपी की विधायक होती। लेकिन मैंने टिकट नहीं लिया क्योंकि मैं उन मुसलमानों की भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहती थी जो दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से मेरा साथ देने के लिए गांव आ चुके थे। मैं नहीं चाहती थी कि जब वे वापस आएं तो उन्हें पता चले कि रितु बीजेपी में चली गई। मैंने उस वक्त इंसानियत के लिए टिकट ठुकराया था, ताकि लोगों का भरोसा न टूटे।'

काम चाहिए या पार्टी का सिंबल

बातचीत के दौरान ऋतु जायसवाल ने तर्क दिया कि जनता को ऐसे नेता की जरूरत होनी चाहिए जो उनके लिए काम करे, न कि उस नेता की जो सिर्फ एक खास पार्टी का सिंबल लेकर बैठा रहे। रितु ने कहा, 'आपको अपने ईमान से जवाब देना होगा। आपको क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति चाहिए या सिर्फ किसी पार्टी का झंडा? मैंने जनता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया, लेकिन पार्टी (RJD) ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया।'

धोखा तब होता जब मैं जीतकर जाती

जब समर्थक ने कहा कि यह हमारे साथ धोखा है, तो रितु ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव हारा है, जीता नहीं। अगर वे विधानसभा जीतकर भाजपा में जातीं, तो उसे जनादेश का अपमान या धोखा कहा जा सकता था। लेकिन वर्तमान स्थिति में, जब राजद ने ही उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, तो वे अपने समर्थकों की सेवा के लिए किसी न किसी मंच की तलाश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

कौन हैं रितु जायसवाल

1 मार्च 1977 को हाजीपुर में जन्मी रितु जायसवाल बिहार की सबसे शिक्षित और चर्चित महिला नेताओं में से एक हैं। राजनीति में उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने सीतामढ़ी की सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया के रूप में कार्यभार संभाला। पूर्व IAS अधिकारी अरुण कुमार की पत्नी होने के बावजूद, उन्होंने जमीनी स्तर पर शिक्षा, सड़क, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसा मॉडल पेश किया कि उन्हें मुखिया दीदी के नाम से जाना जाने लगा।

रितु जायसवाल को उनके कार्यों के लिए उन्हें 'चैंपियंस ऑफ चेंज' जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। सामाजिक कार्यों से राजनीति तक पहुंचने के क्रम में वे आरजेडी की प्रखर प्रवक्ता बनीं। 2025 विधानसभा चुनाव में जब राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ीं। हालांकि चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब व भाजपा में शामिल होने जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

नीतीश कुमार का नया आदेश: JDU दफ्तर में 3 मंत्री रोज सुनेंगे समस्या, जानें किस दिन होगी किसकी ड्यूटी
पटना
JDU Janta Darbar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 May 2026 01:38 pm

Published on:

14 May 2026 01:37 pm

Hindi News / Bihar / Patna / ‘मुस्लिमों के लिए ठुकराया था टिकट, अब वजूद की लड़ाई’, बीजेपी में जाने से पहले रितु जायसवाल का ऑडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

12 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक, फिर भी PM क्यों हैं चुप? NEET स्कैम पर रोहिणी आचार्य का सवाल

Rohini acharya on neet paper leak
पटना

‘वंदे मातरम्’ पर बिहार में छिड़ा विवाद, अख्तरुल ईमान बोले- यह हमारी आस्था के खिलाफ

AIMIM chief Akhtarul Iman
पटना

बिहार में बालू माफियाओं का दुस्साहस, छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर चढ़ाया ट्रैक्टर, ASI जख्मी

balu mafia attack nawada asi
पटना

NEET पेपर लीक 2026: मास्टरमाइंड अवधेश के कमरे से मिले अहम सुराग, 10 मेडिकल छात्र पुलिस के रडार पर

NEET UG 2026 Paper Leak
पटना

पूर्णिया हत्याकांड: अवैध संबंधों ने ले ली पति की जान, पत्नी निकली मास्टरमाइंड

Crime News
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.