बिहार में बालू माफियाओं का दुस्साहस, छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर चढ़ाया ट्रैक्टर, ASI जख्मी

बिहार में बालू माफियाओं ने एक बार फिर जानलेवा हमला किया है। नवादा में अवैध बालू खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर खनन माफियाओं ने बालू से लदा ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में नारदीगंज थाना के एएसआई नागेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया।