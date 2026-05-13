नीतीश कुमार का नया आदेश: JDU दफ्तर में 3 मंत्री रोज सुनेंगे समस्या, जानें किस दिन होगी किसकी ड्यूटी

जदयू के जनता दरबार में निशांत कुमार
JDU Janata Darbar: जनता दल (यूनाइटेड) बिहार में एक बार फिर अपना जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्रियों को पटना के वीर चंद पटेल पथ पर स्थित राज्य मुख्यालय में 'जनता दरबार' की तर्ज पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब प्रतिदिन जेडीयू कोटे के तीन मंत्री दफ्तर में बैठकर आम जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों को सीधे सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाना और उनका तुरंत समाधान करना है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने पहले दिन की कमान संभाली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली जन सुनवाई में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आमजन की शिकायतों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, मंत्रियों की ड्यूटी का समय सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा।
JDU का जन सुनवाई कार्यक्रम एक लंबे समय से चली आ रही पहल है। हालांकि, पिछले साल चुनाव संबंधी व्यस्तताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना है।
पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान न केवल फरियादी पहुंच रहे हैं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी और विधायक महेंद्र राम भी उपस्थित रहकर समन्वय बना रहे हैं। JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस पहल से सरकारी योजनाओं के संबंध में जनता से सीधे फ़ीडबैक प्राप्त करने में आसानी होगी और सुशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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