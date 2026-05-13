नीतीश कुमार का नया आदेश: JDU दफ्तर में 3 मंत्री रोज सुनेंगे समस्या, जानें किस दिन होगी किसकी ड्यूटी

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों को सीधे सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाना और उनका तुरंत समाधान करना है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने पहले दिन की कमान संभाली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली जन सुनवाई में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आमजन की शिकायतों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।