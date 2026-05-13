13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

नीतीश कुमार का नया आदेश: JDU दफ्तर में 3 मंत्री रोज सुनेंगे समस्या, जानें किस दिन होगी किसकी ड्यूटी

JDU Janta Darbar: जदयू मंत्रियों के जन सुनवाई का कार्यक्रम पटना स्थित पार्टी कार्यालय में फिर से शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देशों के तहत जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रतिदिन सुबह 11:30 बजे से तीन मंत्री जनता की शिकायतें सुनने के लिए बैठेंगे।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 13, 2026

JDU Janta Darbar

जदयू के जनता दरबार में निशांत कुमार

JDU Janata Darbar: जनता दल (यूनाइटेड) बिहार में एक बार फिर अपना जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर मंत्रियों को पटना के वीर चंद पटेल पथ पर स्थित राज्य मुख्यालय में 'जनता दरबार' की तर्ज पर मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। अब प्रतिदिन जेडीयू कोटे के तीन मंत्री दफ्तर में बैठकर आम जनता की समस्याओं का निपटारा करेंगे।

जनता की समस्या का ऑन स्पॉट होगा समाधान

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की शिकायतों को सीधे सरकार के मंत्रियों तक पहुंचाना और उनका तुरंत समाधान करना है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, परिवहन मंत्री दामोदर रावत और आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने पहले दिन की कमान संभाली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली जन सुनवाई में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे आमजन की शिकायतों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।

कब किसकी ड्यूटी

JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, मंत्रियों की ड्यूटी का समय सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा।

  • सोमवार: श्रवण कुमार (ग्रामीण विकास), लेसी सिंह (भवन निर्माण), सुनील कुमार (ग्रामीण कार्य)
  • मंगलवार: विजय कुमार चौधरी (उप मुख्यमंत्री), शीला मंडल (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), बुल्लो मंडल (ऊर्जा)
  • बुधवार: निशांत कुमार (स्वास्थ्य मंत्री), दामोदर रावत (परिवहन), रत्नेश सदा (आपदा प्रबंधन)
  • गुरुवार: अशोक चौधरी (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण), मदन सहनी (मद्य निषेध), श्वेता गुप्ता (समाज कल्याण)
  • शुक्रवार: बिजेंद्र प्रसाद यादव (उप मुख्यमंत्री), भगवान सिंह कुशवाहा (योजना एवं विकास), जमा खान (अल्पसंख्यक कल्याण)

जनता से होगा सीधा संवाद

JDU का जन सुनवाई कार्यक्रम एक लंबे समय से चली आ रही पहल है। हालांकि, पिछले साल चुनाव संबंधी व्यस्तताओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसे फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना है।

संगठन को मिलेगी मजबूती

पार्टी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान न केवल फरियादी पहुंच रहे हैं, बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जैसे विधान पार्षद संजय कुमार सिंह उर्फ संजय गांधी और विधायक महेंद्र राम भी उपस्थित रहकर समन्वय बना रहे हैं। JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि इस पहल से सरकारी योजनाओं के संबंध में जनता से सीधे फ़ीडबैक प्राप्त करने में आसानी होगी और सुशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें

एस्कॉर्ट छोड़ साइकिल पर निकले जज साहब! ईंधन बचाने के लिए छोड़ी लग्जरी कार; वीडियो वायरल
औरंगाबाद
Judge Cycling Viral Video

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

13 May 2026 07:57 pm

Hindi News / Bihar / Patna / नीतीश कुमार का नया आदेश: JDU दफ्तर में 3 मंत्री रोज सुनेंगे समस्या, जानें किस दिन होगी किसकी ड्यूटी

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाबालिग ने उठाया पेड़ से गिरा नींबू, तो बागान मालिक ने खो दिया आपा; पीट-पीटकर ले ली जान

nalanda police after murder
पटना

हाई कोर्ट ने ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, अरेस्ट करने पहुंची पुलिस खाली हाथ लौटी

Shahabuddin son RJD MLA Osama shahab
पटना

बिहार: सीएम सम्राट ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिलेगी एक लाख की छूट

Samrat Chaudhary
पटना

बिहार में अब हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे, ईंधन बचाने के लिए सीएम सम्राट चौधरी की अपील; मंत्रियों ने शुरू की कार पूलिंग

Bihar CM samrat-choudhary
पटना

बिहार में जेल सुधार की अनोखी पहल: खाली जेल जमीन पर खुलेंगे पेट्रोल पंप, कैदी करेंगे संचालन

bihar jail
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.