एस्कॉर्ट छोड़ साइकिल पर निकले जज साहब! ईंधन बचाने के लिए छोड़ी लग्जरी कार; वीडियो वायरल

Judge Cycling Viral Video: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील का असर अब बिहार की न्यायपालिका में भी दिखने लगा है। औरंगाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार ने पर्यावरण और राष्ट्र के हित में एक ऐसी मिसाल कायम की है, जिसकी चर्चा इस समय पूरे राज्य में हो रही है। बुधवार को जज अपनी सिक्योरिटी टीम और सरकारी लग्जरी गाड़ी को छोड़कर साइकिल से कोर्ट पहुंचे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।