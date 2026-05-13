NEET कैंसिल होने पर भड़के खान सर, कहा- CBI जांच से कुछ नहीं होगा, नारियल पानी बेचें NTA वाले

खान सर ने परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं के संघर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि NTA के अधिकारियों को शायद अंदाजा भी नहीं है कि एक छात्र सेंटर तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां देता है। उन्हें क्या पता कि उन लड़के-लड़कियों पर क्या बीत रही होगी। कई बच्चों के पिताओं ने अपने खेत गिरवी रख दिए हैं ताकि बेटा डॉक्टर बन सके। कई माताओं ने अपने मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिए ताकि बेटी की कोचिंग की फीस भरी जा सके। आज जब पेपर लीक होता है और परीक्षा रद्द होती है, तो वो मंगलसूत्र और वो खेत हमेशा के लिए छिन जाने का डर पैदा हो जाता है।