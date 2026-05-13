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NEET UG 2026 पेपर लीक: परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर बिकने लगा था पर्चा, सॉल्वर गैंग का मेडिकल कॉलेजों से सामने आया कनेक्शन

NEET UG 2026 पेपर परीक्षा से दो दिन पहले ही टेलीग्राम पर ‘ऑफिशियल नीट एग्जाम 2026’ नामक चैनल बनाकर प्रश्नपत्र की बिक्री शुरू कर दी गई थी। चैनल में दावा किया गया था कि पेपर लीक हो चुका है और प्रश्नपत्र ग्रुप एडमिन के पास है।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

May 13, 2026

NEET UG 2026 paper leak telegram

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार परीक्षा से दो दिन पहले ही प्रश्नपत्र की बिक्री शुरू हो गई थी। इसके लिए टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया गया था, जिसका नाम ‘ऑफिशियल नीट एग्जाम 2026’ रखा गया था। इस चैनल के माध्यम से दावा किया जा रहा था कि पेपर लीक हो चुका है और प्रश्नपत्र ग्रुप एडमिन के पास उपलब्ध है। इसके बाद कई लोग इस ग्रुप से जुड़ने लगे। बताया जा रहा है कि चैनल में कुल 22 लोग शामिल थे। पुलिस अब इन सभी 22 लोगों की तलाश कर रही है। दरअसल, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कथित डेटा लीक और संबंधित अनियमितताओं की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है, ताकि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा सके।

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Updated on:

13 May 2026 10:23 am

Published on:

13 May 2026 10:19 am

Hindi News / Bihar / Patna / NEET UG 2026 पेपर लीक: परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर बिकने लगा था पर्चा, सॉल्वर गैंग का मेडिकल कॉलेजों से सामने आया कनेक्शन

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