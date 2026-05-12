NEET UG 2026 पेपर लीक: लग्जरी गाड़ियों से सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, MBBS छात्र मास्टरमाइंड निकला

बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी थाना पुलिस 3 मई की रात वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दो लग्जरी गाड़ियों स्कॉर्पियो-N और ब्रेजा को रोककर तलाशी ली, जिसमें कई संदिग्ध दस्तावेज और आईडी कार्ड बरामद हुए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान NEET पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अवधेश कुमार के मोबाइल की जांच की गई, जिसमें कई अहम चैट, संपर्क और लेन-देन से जुड़ी जानकारियां सामने आईं। इसके आधार पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर, जमुई और औरंगाबाद समेत कई जिलों में छापेमारी की और पेपर लीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए। पुलिस पूछताछ में अवधेश ने स्वीकार किया कि यह गिरोह असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने का काम करता था। इसके लिए पहले 1.5 से 2 लाख रुपये एडवांस लिए जाते थे, जबकि पूरी डील 50 से 60 लाख रुपये तक में तय होती थी। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का संचालन उज्ज्वल राज, अवधेश कुमार और अमन कुमार सिंह मिलकर करते थे।