12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

NEET UG 2026 पेपर लीक: लग्जरी गाड़ियों से सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, MBBS छात्र मास्टरमाइंड निकला

NEET UG 2026 पेपर लीक की सूचना के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। इस मामले में बिहार पुलिस ने सॉल्वर गैंग को लेकर बड़ा खुलासा किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 12, 2026

NEET UG 2026 Paper Leak

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)

NEET UG 2026 पेपर लीक के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। दरअसल, परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने की सूचना मिलने पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने कथित डेटा लीक और संबंधित अनियमितताओं की व्यापक जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है, ताकि पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जा सके। NEET परीक्षा से पहले बिहार पुलिस ने एक बड़े सॉल्वर गैंग का भी पर्दाफाश किया था, जो मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पास कराने के नाम पर 50 से 60 लाख रुपये तक की डील करता था। पुलिस ने इस मामले में कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड विम्स मेडिकल कॉलेज का MBBS छात्र अवधेश कुमार बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, सीतामढ़ी के डॉक्टर नरेश कुमार दास का बेटा हर्षराज भी इस गिरोह में शामिल था।

लग्जरी गाड़ियों से खुला सॉल्वर गैंग का राज

बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी थाना पुलिस 3 मई की रात वाहन जांच अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दो लग्जरी गाड़ियों स्कॉर्पियो-N और ब्रेजा को रोककर तलाशी ली, जिसमें कई संदिग्ध दस्तावेज और आईडी कार्ड बरामद हुए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया। जांच के दौरान NEET पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड अवधेश कुमार के मोबाइल की जांच की गई, जिसमें कई अहम चैट, संपर्क और लेन-देन से जुड़ी जानकारियां सामने आईं। इसके आधार पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर, जमुई और औरंगाबाद समेत कई जिलों में छापेमारी की और पेपर लीक से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग एकत्र किए। पुलिस पूछताछ में अवधेश ने स्वीकार किया कि यह गिरोह असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाने का काम करता था। इसके लिए पहले 1.5 से 2 लाख रुपये एडवांस लिए जाते थे, जबकि पूरी डील 50 से 60 लाख रुपये तक में तय होती थी। पुलिस के अनुसार, इस गिरोह का संचालन उज्ज्वल राज, अवधेश कुमार और अमन कुमार सिंह मिलकर करते थे।

परीक्षा से पहले ही पहुंचे थे सवाल

राजस्थान में भी NEET पेपर लीक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को कई अहम सुराग मिले हैं। जांच टीम को कई छात्रों के पास हाथ से लिखे हुए सवाल मिले, जो असली परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि परीक्षा से दो दिन पहले ही 720 में से करीब 600 अंकों के प्रश्न छात्रों तक पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि यह प्रश्न केरल के एक मेडिकल छात्र द्वारा सीकर भेजे गए थे। पुलिस ने देहरादून, सीकर और झुंझुनू में कार्रवाई करते हुए 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।NTA के अनुसार, इस परीक्षा में 22.79 लाख छात्रों ने भाग लिया था, जो भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,400 से अधिक केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

ये भी पढ़ें

Bank Account Rental Scam किराए के खातों से विदेश भेजे जा रहे थे करोड़ों, मोतिहारी में बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा
पटना
Up news, gorakhpur

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 May 2026 09:43 pm

Published on:

12 May 2026 09:40 pm

Hindi News / Bihar / Patna / NEET UG 2026 पेपर लीक: लग्जरी गाड़ियों से सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश, MBBS छात्र मास्टरमाइंड निकला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Weather: आंधी-बारिश और वज्रपात से जमुई में 5 मौतें, कई जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather
पटना

UP-बंगाल-असम से लाई गई लड़कियां, आर्केस्ट्रा की आड़ में किया गया शोषण; पुलिस ने 19 को कराया मुक्त

Saran orchestra raid
पटना

अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी! सीएम सम्राट चौधरी का फरमान, फीस बढ़ाई तो खैर नहीं

Samrat Choudhary
पटना

'रौब दिखाने के लिए नहीं है वर्दी और पिस्टल', महिला थानों पर भड़के DGP

Bihar DGP Vinay Kumar
पटना

23 लाख छात्र फिर देंगे परीक्षा, तो कितने लाख लीटर तेल होगा बर्बाद? तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा सवाल

rjd leader tejashwi yadav on neet ug paper leak
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.