UP-बंगाल-असम से लाई गई लड़कियां, आर्केस्ट्रा की आड़ में किया गया शोषण; पुलिस ने 19 को कराया मुक्त

सारण पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चियों के शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे आवाज दो अभियान ने अब तक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। आंकड़ों के अनुसार, मई 2023 से अब तक सारण पुलिस ने कुल 366 लड़कियों को मुक्त कराया है। इस अवधि में 49 मामले दर्ज किए गए और 123 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। एसएसपी सारण ने जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी महिला या बच्ची का शोषण हो रहा है, तो वे तुरंत हेल्पलाइन नंबर 9031600191 पर सूचना दें।