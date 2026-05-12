पांच बेटियों ने निभाया पुत्रधर्म, पिता की अर्थी को दिया कंधा; बोलीं- जब औरत जन्म दे सकती है, तो कंधा क्यों नहीं?

माधुरी सिंह ने इस संबंध में कहा कि समाज में अक्सर लड़कों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि लड़कियों को कमजोर समझा जाता है। लोगों की यह सोच है कि केवल बेटा ही परिवार की वंश-परंपरा को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वे यह बात आसानी से भूल जाते हैं कि असल में एक स्त्री ही हर पुरुष को जन्म देती है। भावुक होते हुए माधुरी ने आगे कहा कि अगर एक स्त्री स्वयं भगवान राम को जन्म दे सकती है, तो हम अपने पिता की अर्थी को कंधा क्यों नहीं दे सकतीं? पिता ने हमें पढ़ा-लिखा कर सशक्त और काबिल बनाया।