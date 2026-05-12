Bihar MLC Election 2026: निशांत और दीपक जा सकते हैं विधान परिषद, चिराग की पार्टी को पहली बार मिल सकती है एंट्री

Bihar MLC Election 2026बिहार विधान परिषद की खाली हो रही 10 सीटों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मई महीने के अंत तक चुनाव आयोग 10 में से 9 सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं, एक सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है। बिहार विधान परिषद की बाकी 9 सीटें 28 जून को खाली हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा जेडीयू के 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि बीजेपी और राजद कोटे से 2-2 सीटें खाली हो रही हैं। वहीं, एक सीट कांग्रेस कोटे से रिक्त हो रही है। इन सीटों को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। एनडीए खाली हो रही सीटों पर जातीय और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश में जुटा है, जबकि विपक्ष भी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रहा है।