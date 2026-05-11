पटना के इस ATM बूथ में कैश नहीं, मिलता है हेयरकट! मशीन की जगह चल रहा है सैलून

स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां काफी समय पहले तक बैंक का एटीएम सफलतापूर्वक चलता था। बाद में बैंक ने अपनी मशीन वहां से हटा ली, लेकिन केबिन और बोर्ड को वैसे ही छोड़ दिया गया। खाली पड़ी इस जगह को मकान मालिक ने किराये पर दे दिया। किरायेदार ने भी बिना वक्त गंवाए वहां अपना हेयर कटिंग सैलून खोल लिया। मजेदार बात यह है कि उसने बैंक का बोर्ड भी नहीं हटाया, जो अब उसके बिजनेस के लिए फ्री पब्लिसिटी का काम कर रहा है।