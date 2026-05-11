इन 5 गलतियों पर सीधे सस्पेंड होंगे पुलिसकर्मी; एक्शन में IPS विकास वैभव, 6 साल बाद फील्ड में हुई है वापसी

IPS Vikas Vaibhav: बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने एक लंबे समय के बाद फील्ड पुलिसिंग में वापसी की है। रविवार को गृह विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार उन्हें मगध रेंज का IG बनाया गया है। जिसके बाद अब विकास वैभव ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता बिना किसी डर या पक्षपात के रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता के प्रति लापरवाही और भ्रष्टाचार अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।