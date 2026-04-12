Video: शांति महोत्सव में खान सर नहीं आए तो भड़क उठे छात्र, जीतन राम मांझी के सामने ही तोड़ीं कुर्सियां

भले ही पहले दिन छात्रों ने हंगामा किया, लेकिन सम्मेलन में शामिल विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं ने भी एकता और शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि हर युग में, युद्ध का परिणाम हमेशा अधर्म की हार ही रहा है। स्वामी सुशील गोस्वामी महाराज ने कहा कि आज के दौर में युद्ध नहीं, बुद्ध की जरूरत है। सूरज सिंह नलवा ने टिप्पणी की कि युद्ध का परिणाम केवल अन्याय की हार होता है, मानवता की नहीं। इस्लामिक स्कॉलरब्रदर यूसुफ ने कहा कि इस्लाम ने हमेशा शांति और सद्भाव का संदेश फैलाया है।