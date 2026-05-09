गयाजी: तिलक समारोह में बड़ा हादसा, फूड प्वाइजनिंग से 50 से ज्यादा लोग बीमार, अस्पताल में अफरातफरी

यह मामला बिहार के गया जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के धाना बिगहा गांव का है। तिलक समारोह में भोजन करने के बाद घर लौटते ही लोग एक-एक कर बीमार पड़ने लगे। करीब 50 से अधिक लोगों के फूड प्वाइजनिंग का शिकार होने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उल्टी और दस्त से पीड़ित लोगों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरुआ पहुंचाया, जबकि कुछ मरीजों को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।