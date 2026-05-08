TRE-4 की मांग पर पटना बना रणक्षेत्र, शिक्षक अभ्यर्थियों पर बरसीं पुलिस की लाठियां

शिक्षक भर्ती TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला। अभ्यर्थी सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच पहले नोकझोंक हुई, लेकिन विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। पुलिस ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत करीब दो दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है।