8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

TRE-4 की मांग पर पटना बना रणक्षेत्र, शिक्षक अभ्यर्थियों पर बरसीं पुलिस की लाठियां

पटना में TRE-4 परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें कई अभ्यर्थियों के घायल होने की सूचना है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 08, 2026

पटना में BPSC TRE 4 छात्रों का प्रदर्शन।

पटना में शिक्षक भर्ती TRE-4 परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान कई अभ्यर्थियों के घायल होने की सूचना है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी TRE-4 के लिए जल्द रिक्तियां जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना चाह रहे थे। पुलिस द्वारा रोकने पर अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अभ्यर्थियों के घायल होने की खबर है।

TRE-4 अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज

शिक्षक भर्ती TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला। अभ्यर्थी सरकार और बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच पहले नोकझोंक हुई, लेकिन विवाद बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थियों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। पुलिस ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत करीब दो दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया है।

TRE-4 नोटिफिकेशन में देरी से अभ्यर्थियों में आक्रोश

शिक्षा विभाग ने कुछ दिन पहले छात्र नेताओं से कहा था कि 19-20 अप्रैल तक TRE-4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 26 अप्रैल तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन तय तारीख गुजरने के बाद भी बीपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इससे TRE-4 अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ गया और वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।

अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार TRE-4 परीक्षा 24 अगस्त 2024 को होनी थी और 24 सितंबर 2024 तक इसका रिजल्ट भी जारी होना था। लेकिन अब 2026 आ गया और अभी तक विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है।

बीपीएससी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में एक नोटिस जारी कर जल्द TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लगातार देरी की वजह से हजारों उम्मीदवारों की उम्र सीमा समाप्त होती जा रही है, जबकि सरकार और बीपीएससी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: मंगल पांडे समेत इन बड़े नेताओं को कैबिनेट में नहीं मिली जगह, जानें भाजपा के इस फैसले की वजह
पटना
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 May 2026 02:58 pm

Published on:

08 May 2026 02:19 pm

Hindi News / Bihar / Patna / TRE-4 की मांग पर पटना बना रणक्षेत्र, शिक्षक अभ्यर्थियों पर बरसीं पुलिस की लाठियां

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

IGIMS में नर्सिंग छात्राओं का भारी बवाल; पोस्टर पर लिखा- कॉलेज कोठा नहीं, प्रिंसिपल इस्तीफा दो

igims student protest in patna
पटना

हाजीपुर का केला और सिलाव का खाजा, पीएम मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया बिहार का स्वाद

silao khaja and hajipur malbhog banana
राज्य

दोस्तों ने फोन कर हर्ष को मिलने बुलाया, फिर सीने में गोली मारकर कर दी हत्या

bihar crime news
पटना

'BJP को दें सरकार बनाने का न्योता', तमिलनाडु के राज्यपाल पर पप्पू यादव का तंज

purnia mp pappu yadav
पटना

सड़क हादसे में पिकअप के उड़े परखच्चे, 3 की मौत पर 4 साल की बच्ची को खरोंच तक नहीं

condition of pickup after bihar road accident in saran
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.