‘BJP को दें सरकार बनाने का न्योता’, तमिलनाडु के राज्यपाल पर पप्पू यादव का तंज

TVK Majority Crisis: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार बनाने को लेकर खींचतान अभी भी जारी है। TVK प्रमुख विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर से मुलाकात की है। हालांकि, राज्यपाल ने उन्हें विधायकों के समर्थन पत्र लेकर वापस आने का निर्देश दिया। अब इस घटनाक्रम पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पप्पू यादव ने व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की कि राज्यपाल को सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एकमात्र विधायक को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लेना चाहिए।