बिहार के सरकारी स्कूल में खाना खाने से 150 छात्र बीमार, ग्रामीणों का दावा- थाली में था सांप का बच्चा

विद्यालय प्रशासन ने बताया कि स्कूल में भोजन की आपूर्ति एक एनजीओ (NGO) के माध्यम से की जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि एनजीओ द्वारा बासी और घटिया गुणवत्ता का भोजन भेजा जाता है। आक्रोशित परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और एनजीओ के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए महिषी, जलई और बनगांव थाने की पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि डर और घबराहट की वजह से पास के अन्य स्कूलों के बच्चे भी अस्पताल पहुंच गए थे, जो पूरी तरह स्वस्थ थे।