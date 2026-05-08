बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट: बारिश के साथ गिर सकते हैं ओले, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

Bihar Weather: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने मौसम के मिजाज को पूरी तरह से बदल दिया है। मई की चिलचिलाती गर्मी के बीच, राज्य के कई हिस्सों में सक्रिय प्री-मॉनसून के कारण हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। इस दौरान हवा की रफ़्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ सकता है।