बिहार मंत्रिमंडल विस्तार: मंगल पांडे समेत इन बड़े नेताओं को कैबिनेट में नहीं मिली जगह, जानें भाजपा के इस फैसले की वजह

सम्राट चौधरी की नई कैबिनेट में बीजेपी और जेडीयू दोनों ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। नए मंत्रिमंडल में सवर्णों के साथ-साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और युवा चेहरों को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। पार्टियां आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस नई टीम के जरिए मजबूत राजनीतिक संदेश देना चाहती हैं। नई कैबिनेट में लंबे समय से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं को इनाम मिला है। यही वजह है कि इस बार कई पुराने चेहरों को बाहर रखा गया है, जबकि कुछ नए नेताओं को मौका दिया गया है।