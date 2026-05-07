7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

राजपूत, भूमिहार या पिछड़ा? सम्राट कैबिनेट में किसे मिला कितना बड़ा हिस्सा, समझें पूरा जातीय गणित

Bihar Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार में सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदायों को जगह देने का प्रयास किया है। जानिए मंत्रिमंडल में किस वर्ग से कितने मंत्रियों को जगह मिली है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 07, 2026

cm samrat chaudhary checking preparation at gandhi maidan for bihar cabinet expansion

bihar cabinet expansion (फ़ोटो-X)

Bihar Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में आज 32 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इस कैबिनेट विस्तार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसमें किसी एक वर्ग का दबदबा दिखाने के बजाय, बिहार की विविधता को तरजीह दी गई है। एनडीए ने इस बार अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए 08 मंत्री पद दिए हैं, जो राज्य के बड़े वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

सवर्णों का साथ: राजपूत और भूमिहारों पर भरोसा

बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर सवर्ण वर्ग को भी बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। कैबिनेट में कुल 8 सवर्ण मंत्रियों ने शपथ ली है। भाजपा ने विशेष रूप से सवर्णों को साधते हुए भूमिहार वर्ग से विजय कुमार सिन्हा और शैलेंद्र कुमार, ब्राह्मण जाति से नीतीश मिश्रा और मिथिलेश तिवारी को कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अलावा 4 राजपूत नेताओं को भी कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसमें भाजपा से श्रेयसी सिंह और संजय सिंह टाइगर, जेडीयू की ओर से लेसी सिंह (राजपूत) और लोजपा (रामविलास) से संजय सिंह का नाम शामिल है।

अति पिछड़ा और ओबीसी के मंत्री

बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) साइलेंट वोटर माना जाता है। सम्राट कैबिनेट में इस बार 8 EBC मंत्रियों को जगह मिली है, जो किसी भी अन्य वर्ग से अधिक है। इनमें बीजेपी से रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी और दिलीप जायसवाल जैसे नाम शामिल हैं, जबकि जेडीयू ने बुलो मंडल (गंगोता) और मदन सहनी (निषाद) जैसे चेहरों पर भरोसा जताया है। वहीं, OBC वर्ग से 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार (कुर्मी) और आरएलएम के दीपक प्रकाश (कुशवाहा) प्रमुख हैं।

दलित और महादलित से 7 मंत्री

एनडीए ने दलित और महादलित समुदायों को भी मंत्रिमंडल में प्रमुखता दी है। कुल 7 दलित चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। चिराग पासवान की पार्टी से संजय पासवान और भाजपा से लखेंद्र पासवान (पासवान समुदाय) को शामिल कर इस वर्ग को साधा गया है। वहीं, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन (मुसहर/महादलित) और जेडीयू के अशोक चौधरी (पासी) व रत्नेश सदा (मुसहर) ने दलित प्रतिनिधित्व को मजबूती दी है।

जेडीयू और बीजेपी का अलग-अलग 'कास्ट कार्ड'

दोनों मुख्य दलों ने अपनी-अपनी रणनीतियों के हिसाब से मंत्रियों का चुनाव किया है। बीजेपी ने 6 सवर्णों और 5 अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। दलितों और ओबीसी को 2-2 सीटें दी गई हैं। वहीं, जेडीयू की नीतीश कुमार की पार्टी ने समावेशी रुख अपनाते हुए 4 EBC, 3 OBC और 3 दलित (3) को समान महत्व दिया है, जबकि सवर्ण और अल्पसंख्यक से 1-1 चेहरा शामिल किया है।

महिला शक्ति और नए चेहरों का संगम

कैबिनेट विस्तार में 5 महिला मंत्रियों को शामिल कर 'नारी शक्ति' का संदेश दिया गया है, जिनमें जेडीयू से सबसे ज्यादा 3 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। जदयू से लेसी सिंह, श्वेता गुप्ता और शीला मंडल ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं भाजपा से 2 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम है।

ये भी पढ़ें

जदयू की डॉ. श्वेता गुप्ता कौन? बाहुबली आनंद मोहन के गढ़ में रचा था इतिहास, अब बनीं मंत्री
पटना
dr, shweta gupta of jdu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

07 May 2026 12:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / राजपूत, भूमिहार या पिछड़ा? सम्राट कैबिनेट में किसे मिला कितना बड़ा हिस्सा, समझें पूरा जातीय गणित

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 5 और जदयू के 3 सरप्राइज, पहली बार मंत्री बने ये 8 नेता

new faces in bihar cabinet expansion
पटना

बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण कार्ड, निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ

पटना

कौन है सम्राट कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री? जानें किसके पास कितनी दौलत

bihar cabinet ministers net worth
पटना

सम्राट कैबिनेट का हुआ विस्तार, 32 मंत्रियों ने ली शपथ; पीएम मोदी रहे मौजूद

bihar cabinet expansion
पटना

जदयू की डॉ. श्वेता गुप्ता कौन? बाहुबली आनंद मोहन के गढ़ में रचा था इतिहास, अब बनीं मंत्री

dr, shweta gupta of jdu
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.