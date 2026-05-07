कौन है सम्राट कैबिनेट का सबसे अमीर मंत्री? रमा निषाद से लेकर श्वेता गुप्ता तक, जानें किसके पास कितनी दौलत

जदयू कोटे से शिवहर की डॉ श्वेता गुप्ता ने भी अमीरी के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। उनकी कुल नेट वर्थ करीब 28.4 करोड़ रुपये आंकी गई है। वे जदयू के सबसे अमीर उम्मीदवारों और मंत्रियों में से एक हैं। हालांकि, उनकी संपत्ति के साथ-साथ उन पर लगभग 4.1 करोड़ रुपये की देनदारी (बैंक लोन) भी है। श्वेता गुप्ता ने राजनीति में आने से पहले चिकित्सा के क्षेत्र में लंबी सेवा दी है। उनकी संपत्ति का मुख्य जरिया रियल एस्टेट, स्कूल, अस्पताल और रेस्टोरेंट जैसे कई व्यवसाय को माना जाता है।