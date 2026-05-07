‘चाचा जी की राजनीति का अंतिम अनुष्ठान आज’, निशांत की एंट्री और कैबिनेट विस्तार पर रोहिणी का तंज

Bihar Cabinet Expansion: बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। जहां एनडीए के 27-30 नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पीएम मोदी सहित एनडीए के तमाम नेता आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य और उनके बेटे निशांत कुमार की संभावित एंट्री पर जोरदार हमला बोला है।