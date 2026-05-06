क्या नीतीश के बेटे निशांत कुमार बनेंगे मंत्री? कैबिनेट विस्तार से पहले चर्चा तेज; गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी

एनडीए की इस नई कैबिनेट में अनुभव और युवा जोश का संतुलन देखने को मिल सकता है। बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय और डॉ. दिलीप जायसवाल जैसे दिग्गजों के नाम तय माने जा रहे हैं। वहीं, युवा चेहरों में अंतरराष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के नामों पर भी मुहर लगने की संभावना है। जेडीयू कोटे से निशांत कुमार के अलावा श्वेता गुप्ता और भगवान कुशवाहा जैसे नए चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। बताया जा रहा है की देर शाम तक जेडीयू और बीजेपी अपने मंत्रियों की अंतिम सूची राज्यपाल को सौंप सकते हैं।