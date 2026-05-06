अमरेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर EOU की छापेमारी, 1,10,64,000 रुपये की अवैध संपत्ति के आरोप में कार्रवाई

EOU Raid:बिहार में सरकारी पदों पर बैठकर अवैध कमाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा और कसता जा रहा है। ताजा मामला सुपौल के जिला अवर निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) अमरेंद्र कुमार से जुड़ा है। आय से अधिक संपत्ति (DA Case) के मामले में बुधवार की सुबह EOU की टीमों ने एक साथ अमरेंद्र कुमार के पटना, सुपौल और सारण स्थित चार ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी को अब तक की छानबीन में अमरेंद्र कुमार की अवैध कमाई के सबूत मिले हैं।