मदद का झांसा देकर लड़की को 2 दिनों तक घुमाया, 3 बार किया गैंगरेप; हालत बिगड़ी तो स्टेशन के पास छोड़ा

विकास पीड़िता को झांसा देकर ऑटो में बिठाकर पटना जंक्शन से गांधी मैदान ले गया, जहां उसने अपने दोस्त अरविंद को कार लेकर बुलाया। रात के अंधेरे में दोनों आरोपी नाबालिग को पटना जंक्शन के पास शौचालय के करीब ले गए और कार के भीतर उसके साथ पहली बार सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। अगले दिन, 2 मई को वे उसे दिन भर डराते-धमकाते इधर-उधर घुमाते रहे। शाम होते ही वे उसे बेऊर स्थित एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत में ले गए, जहां उन्होंने अपने तीसरे साथी पवन राय को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर दो बार नाबालिग का गैंगरेप किया।