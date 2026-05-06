6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मदद का झांसा देकर लड़की को 2 दिनों तक घुमाया, 3 बार किया गैंगरेप; हालत बिगड़ी तो स्टेशन के पास छोड़ा

पटना जंक्शन पर एक नाबालिग को मदद करने का झांसा देकर तीन लोगों से दो दिनों तक उसे बंधक बनाए रखा और उसके साथ तीन बार गैंगरेप किया। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

May 06, 2026

gangrape in bihar

पटना में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

Bihar News: राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मदद के नाम पर एक 15 वर्षीया नाबालिग लड़की के साथ तीन युवकों ने पटना जंक्शन और बेऊर इलाके में कुल तीन बार सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने वारदात को जंक्शन के पास खड़ी एक कार और फिर बेऊर के एक निर्माणाधीन भवन में अंजाम दिया। जिससे पीड़िता की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे इलाज के लिए पीएमसीएच (PMCH) में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मोबाइल चोरी के बाद जाल में फंसाया

जानकारी के अनुसार, पीड़िता मूल रूप से पूर्वी चंपारण के मेहसी की रहने वाली है और अपने परिवार के साथ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रहती है। वह 1 मई को अकेले विजयवाड़ा से ट्रेन पकड़कर पटना जंक्शन पहुंची थी, जहां से उसे अपने गांव जाना था। लेकिन, जंक्शन पर उतरने के बाद उसका मोबाइल फोन चोरी हो गया, जिससे वह घबराकर रोने लगी। इसी दौरान आरोपी विकास उर्फ विजय उसके पास पहुंचा और रोने का कारण पूछा। पीड़िता ने जब रोने का कारण बताया तो विकास ने कहा, 'रो मत, मैं मदद कर दूंगा। इसके बाद वो उसे मोबाइल ढूंढने झांसा देकर स्टेशन से बाहर ले आया।

कार से निर्माणाधीन भवन तक दरिंदगी

विकास पीड़िता को झांसा देकर ऑटो में बिठाकर पटना जंक्शन से गांधी मैदान ले गया, जहां उसने अपने दोस्त अरविंद को कार लेकर बुलाया। रात के अंधेरे में दोनों आरोपी नाबालिग को पटना जंक्शन के पास शौचालय के करीब ले गए और कार के भीतर उसके साथ पहली बार सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया। अगले दिन, 2 मई को वे उसे दिन भर डराते-धमकाते इधर-उधर घुमाते रहे। शाम होते ही वे उसे बेऊर स्थित एक निर्माणाधीन चार मंजिला इमारत में ले गए, जहां उन्होंने अपने तीसरे साथी पवन राय को भी बुला लिया। इसके बाद तीनों ने मिलकर दो बार नाबालिग का गैंगरेप किया।

हालत बिगड़ने पर दानापुर स्टेशन के पास छोड़ा

लगातार हुई दरिंदगी के कारण नाबालिग को काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी। जब उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई, तो तीनों आरोपी उसे कार से दानापुर स्टेशन के पास ले गए और वहीं छोड़ दिया। हालांकि, आरोपी विकास कुछ देर बाद फिर से उसके पास पहुंचा और उसे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। लड़की के विरोध करने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने विकास को पकड़कर जीआरपी (GRP) को सौंप दिया। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की, तो इस भयावह दास्तां का खुलासा हुआ।

दो आरोपी गिरफ्तार

रेल एसपी अनंत कुमार राय ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर दानापुर रेल थाने में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने विकास और पवन राय को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल तीसरा आरोपी अरविंद उर्फ भोकरम फिलहाल फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

‘पूरे चंपारण की तरफ से विनती है’, जब हाथ जोड़कर निशांत कुमार के सामने गुहार लगाने लगा युवक, वीडियो वायरल
पटना
सद्भाव यात्रा के दौरान निशांत कुमार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

crime news

Published on:

06 May 2026 08:06 am

Hindi News / Bihar / Patna / मदद का झांसा देकर लड़की को 2 दिनों तक घुमाया, 3 बार किया गैंगरेप; हालत बिगड़ी तो स्टेशन के पास छोड़ा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

15 जिलों में आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 6 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Bihar weather
पटना

'पूरे चंपारण की तरफ से विनती है', जब हाथ जोड़कर निशांत कुमार के सामने गुहार लगाने लगा युवक

सद्भाव यात्रा के दौरान निशांत कुमार
पटना

गंगोत्री से गंगासागर की राह में अब झारखंड की बारी? अजय आलोक बोले- जल्द खत्म होगा बांध

jharkhand politics
पटना

तलाक की सुनवाई में क्यों नहीं पहुंचे पवन सिंह और ज्योति? वकीलों ने बताई वजह

Jyoti Singh-Pawan Singh Divorce Update
पटना

क्या चुनाव आयोग ने हाथ पकड़कर वोट डलवाया? राहुल गांधी के आरोप पर दिलीप जायसवाल का पलटवार

rahul gandhi and dilip jaiswal
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.