तलाक के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट, वकीलों ने बताई पेश न होने की वजह

यह मामला केवल तलाक तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों की एलिमनी पर भी आ टिका है। ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडेय ने स्पष्ट किया है कि यदि पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते, तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 10 करोड़ रुपये और एक आलीशान मकान देना होगा। पिछली कुछ सुनवाइयों में ज्योति सिंह जज के सामने फूट-फूटकर रोती भी नजर आई थीं, जहां उन्होंने पवन पर मारपीट, गाली-गलौज और जबरन गर्भपात कराने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए थे।