बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगा ब्रेक, संतुलन सुधारने के लिए बनेगी नई पॉलिसी

इस नई नीति को बनाने के पीछे मुख्य कारण स्कूलों में विषय-विशेष शिक्षकों के बिगड़ते संतुलन को बताया गया है। विभाग ने इस बात पर संज्ञान लिया है कि कई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में जहां कुछ खास विषयों के लिए सीमित पद स्वीकृत हैं, वहां शिक्षकों को वास्तविक जरूरत से कहीं ज्यादा संख्या में तैनात किया गया है। उदाहरण के लिए किसी स्कूल में साइंस के लिए सिर्फ दो पद स्वीकृत हैं, लेकिन उस विषय के लिए स्कूल में चार शिक्षकों की पोस्टिंग हैं, जबकि उसी स्कूल में अंग्रेजी और गणित जैसे जरूरी विषयों के लिए शिक्षकों की भारी कमी है। इस असंतुलन को दूर करना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।