विक्रमशिला सेतु हादसा: ‘कभी भी गिर सकता है पुल’, ट्रक ड्राइवर ने दी थी चेतावनी; वीडियो वायरल

4.7 किलोमीटर लंबे इस पुल के टूटने से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 16 जिलों की कनेक्टिविटी पूरी तरह छिन गई है। रोजाना इस पुल से लगभग एक लाख लोग और 50 हजार वाहन गुजरते थे, जो अब मुंगेर पुल के रास्ते लंबा चक्कर काटकर जाने को मजबूर हैं। प्रशासन ने फिलहाल पुल को पूरी तरह सील कर दिया है और विशेषज्ञों की टीम जांच में जुटी है, लेकिन मरम्मत में कम से कम 15 दिन या उससे अधिक का समय लगने की आशंका है। इस बीच, स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भारी रोष है कि बार-बार की शिकायतों के बावजूद सरकार क्यों सोती रही।