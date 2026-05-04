परीक्षा का बहाना बना फरार हुई दुल्हन, दूल्हा करता रहा इंतजार; धरी रह गईं सारी तैयारियां

दुल्हन के फरार होने की खबर और भी ज्यादा दुखद हो गई क्योंकि उसी शाम दूल्हे के परिवार ने नए-नवेले जोड़े के स्वागत के लिए एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया था। पूरा घर उत्सव के माहौल से भरा हुआ था और दूर-दूर से मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही घर में दुल्हन के गायब होने की खबर पहुंची खुशी का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हालात ऐसे हो गए कि मेहमानों को बिना किसी रस्म-रिवाज के ही घर लौटना पड़ा और रिसेप्शन के लिए की गई सारी भव्य तैयारियां पूरी तरह से बेकार चली गईं।