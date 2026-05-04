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परीक्षा का बहाना बना फरार हुई दुल्हन, दूल्हा करता रहा इंतजार; धरी रह गईं सारी तैयारियां

वैशाली जिले के लालगंज में शादी के ठीक दो दिन बाद ही एक नई-नवेली दुल्हन फरार हो गई। उसने अपने पति को एक कॉलेज के बाहर इंतजार करने को कहा और अंदर जाकर परीक्षा देने का बहाना बनाया। इस घटना के चलते, उनके घर पर शादी के रिसेप्शन के लिए की गई सारी तैयारियां पूरी तरह से बेकार हो गईं।

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पटना

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Anand Shekhar

May 04, 2026

bride runaway next day of wedding before reception in vaishali bihar news

रिसेप्शन से पहले ही दुल्हन फरार

Bihar News:बिहार के वैशाली जिले से सामने आई एक घटना पूरे इलाके में चर्चा और हैरानी का विषय बन गई है। लालगंज के करताहन पुलिस थाना क्षेत्र के भातौली भगवान पंचायत के गांव में शादी के सिर्फ दो दिन बाद ही एक नई-नवेली दुल्हन अपने पति को चकमा देकर फरार हो गई। इस घटना ने दोनों परिवारों के बीच कड़वाहट घोल दी है।

पेन लाने का बहाना बनाकर फरार हुई दुल्हन

जानकारी के मुताबिक भातौली भगवान पंचायत में रहने वाले एक युवक की शादी 30 अप्रैल को वैशाली थाना क्षेत्र के हुसेना गांव की एक युवती के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी। शादी के बाद 1 मई को दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। ठीक अगले ही दिन 2 मई को दुल्हन ने अपने पति को बताया कि हाजीपुर के वैशाली महिला कॉलेज में उसकी एक परीक्षा है।

अपनी पत्नी के भविष्य को लेकर चिंतित पति उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाजीपुर ले गया। कॉलेज पहुंचने पर दुल्हन ने अपने पति से कहा कि वह अंदर जाकर एक पेन ले आएगी और उसे बाहर इंतजार करने को कहा। पति बेसब्री से बाहर इंतजार करता रहा लेकिन दुल्हन कभी वापस नहीं लौटी।

धरी रह गईं रिसेप्शन की तैयारियां

दुल्हन के फरार होने की खबर और भी ज्यादा दुखद हो गई क्योंकि उसी शाम दूल्हे के परिवार ने नए-नवेले जोड़े के स्वागत के लिए एक भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया था। पूरा घर उत्सव के माहौल से भरा हुआ था और दूर-दूर से मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही घर में दुल्हन के गायब होने की खबर पहुंची खुशी का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। हालात ऐसे हो गए कि मेहमानों को बिना किसी रस्म-रिवाज के ही घर लौटना पड़ा और रिसेप्शन के लिए की गई सारी भव्य तैयारियां पूरी तरह से बेकार चली गईं।

प्रेम प्रसंग या कुछ और? इलाके में चर्चाएं तेज

दुल्हन के फरार होने के बाद, उसकी काफी खोजबीन की गई। लेकिन उसके ठिकाने के बारे में एक भी सुराग नहीं मिल सका। इस घटना के बाद अब पूरे गांव में तरह-तरह की अफवाहें और अटकलें फैल रही हैं। जहां कुछ लोग इस स्थिति को युवक-युवती के रंग-रूप के तालमेल से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं अन्य लोगों का दावा है कि इसकी जड़ें पहले से चल रहे किसी प्रेम-प्रसंग में हैं।

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Bihar news

Published on:

04 May 2026 08:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / परीक्षा का बहाना बना फरार हुई दुल्हन, दूल्हा करता रहा इंतजार; धरी रह गईं सारी तैयारियां

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