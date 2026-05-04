Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी में मतगणना शुरू, NDA-INDIA और टीवीके में टक्कर

Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी आज शाम तक साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। ऐसे में चुनावी टक्कर एनडीए, INDIA और टीवीके के बीच देखने को मिलनी वाली है।