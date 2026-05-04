Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE: पुडुचेरी में मतगणना शुरू, NDA-INDIA और टीवीके में टक्कर

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Puducherry Assembly Election Results 2026 LIVE Updates: पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी आज शाम तक साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। ऐसे में चुनावी टक्कर एनडीए, INDIA और टीवीके के बीच देखने को मिलनी वाली है।
2026-05-04 08:02:59 am
30 विधानसभा सीटों पर मतगणना शूरू हो चुकी है। महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रॉन्ग रूम खोल दिए गए हैं। अब थोड़ी ही देर में रूझान आने शूरू हो जाएंगे।
2026-05-04 07:48:45 am
चौंकाने वाली बात इस बार सामने आई कि मतदान करीब 90 प्रतिशत हुआ। 9 अप्रैल को एक ही फेज में वोटिंग हुई। इस बार मतदान प्रतिशत 2011 में 85.57%, 2016 में 85.08% और 2021 में 83.42% के पिछले आंकड़ों से ज्यादा है।
2026-05-04 07:39:38 am
पुडुचेरी की बात करें तो इस बार राज्य में 90 प्रतिशत मतदान हुआ है। मोतीलाल नेहरू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए मतगणना केंद्र पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
2026-05-04 07:01:58 am
पाचों राज्यों की मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। थोड़ी ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य की 30 सीटों पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
2026-05-04 06:51:09 am
वहीं पुडुचेरी की बात करें तो यहां 30 विधानसभा सीटें हैं। 30 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 16 है। इस राज्य में बीजेपी का एनडीए गठबंधन, कांग्रेस का INDIA गठबंधन और टीवीके के बीच टक्कर देखने को मिल रही है।
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