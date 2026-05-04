मौसम का बदला मिजाज: 20 से ज्यादा राज्यों में तूफान-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी- वज्रपात का भी खतरा

IMD Weather Alert: मई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। जहां लोग पहले तेज गर्मी से परेशान थे, वहीं अब आसमान में घिरते काले बादल और तेज हवाएं एक नई चिंता लेकर आ रही हैं। दरअसल, भारत में प्री-मानसून गतिविधियां तेजी से सक्रिय हो रही हैं, जिसके चलते कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। इसी बीच India Meteorological Department (IMD) ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और थंडरस्टॉर्म का अलर्ट जारी किया गया है।
IMD के अनुसार 3 से 5 मई के बीच सब-हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पूरे पूर्वोत्तर भारत में अच्छी-खासी बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर तेज गरज के साथ बिजली चमक सकती है और हवाएं 40–60 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश भी हो सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में हल्की से मध्यम बारिश के साथ डस्ट स्टॉर्म आने की संभावना है। इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि अचानक आए तूफान के कारण बिजली सप्लाई प्रभावित हो सकती है और यातायात में भी बाधा आ सकती है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे मेरठ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहां बिजली गिरने, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। तापमान गिरकर लगभग 34 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, लेकिन मौसम का यह बदलाव खतरनाक भी साबित हो सकता है। वहीं बिहार और झारखंड में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने और तेज बारिश की संभावना है, जिससे फसलों और आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है।
आईएमडी के अनुसार देशभर में इस समय सात साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं और पाकिस्तान सीमा के पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है। यही सिस्टम कई राज्यों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म का कारण बन रहे हैं। विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में थंडरस्क्वॉल की स्थिति बन सकती है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है।
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