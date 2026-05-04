मौसम का बदला मिजाज: 20 से ज्यादा राज्यों में तूफान-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी- वज्रपात का भी खतरा

आईएमडी के अनुसार देशभर में इस समय सात साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हैं और पाकिस्तान सीमा के पास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है। यही सिस्टम कई राज्यों में भारी बारिश और थंडरस्टॉर्म का कारण बन रहे हैं। विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में थंडरस्क्वॉल की स्थिति बन सकती है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, ओडिशा, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है।