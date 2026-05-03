प्री- मानसून के बाद बदला मौसम का मिजाज, अगले पांच दिन होगी तेज बारिश; इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

IMD Update: देश में मई महीने के शुरुआत में मौसम (Weather Update) ने एक बार फिर से करवट बदल लिया है। प्री मानसून (Pre-Monsoon) के दस्तक देने के बाद शनिवार को कई जगहों पर आंधी-तूफान के साथ बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने ताजा अपडेट में देश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों के दौरान भारत के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदलने वाला है।