राज्य सभा में बड़ा खेल! BJP के निशाने पर उद्धव की शिवसेना और पवार की NCP, संजय जाधव की ‘चुप्पी’ से बढ़ी सियासी हलचल

इस बीच, राघव चड्ढा को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। पार्टी छोड़ने के तीन दिनों के भीतर ही उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से करीब 20 लाख लोगों ने अनफॉलो कर दिया। सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखने वाले चड्ढा के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उनके समर्थकों का यह अचानक दूर होना उस समय के संकेतों को भी मजबूत करता है, जब मार्च 2024 में केजरीवाल की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी के दौरान चड्ढा यूके चले गए थे। उस समय वे पार्टी के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों में भी शामिल नहीं हुए थे।